Иван Лазарев может продолжить карьеру в «Русичах»

Бывший центровой УНИКСа Иван Лазарев (31 год, 210 см) ведет переговоры с курским клубом «Русичи», сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

«Русичи» в следующем сезоне будут выступать в Суперлиге-1.

В начале марта Лазарев возобновил карьеру, присоединившись к МБА и сыграв несколько матчей в Суперлиге-1.

Позже он перебрался в УНИКС и провел за казанский клуб шесть матчей в лиге ВТБ, набирая в среднем 3 очка и 2,5 подбора.

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