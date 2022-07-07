Инсайдер Крис Хэйнс: «Дюрэнт перестал отвечать на звонки и сообщения других игроков после запроса на обмен»

Инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс рассказал о манере поведения звездного форварда «Нетс» после запроса на обмен, который он сделал в прошлый четверг.

«Дюрэнт перестал отвечать на звонки и сообщения других игроков после запроса на обмен. Многие звезды лиги, с которыми я разговаривал, рассказывали о попытках связаться с ним, чтобы попытаться прояснить его планы. Но Кей Ди ушел в тень.

Он ни с кем не разговаривает. Никому не отвечает. Единственные проявления активности с его стороны можно наблюдать лишь в ответах в твиттере, но он не сообщает там ничего важного», – рассказал Хэйнс.

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