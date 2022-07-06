Джамал Кроуфорд: «Дюрэнт мог бы набирать по 40 очков за матч, но он думает о других»

Трехкратный лучший запасной игрок НБА Джамал Кроуфорд заявил, что форвард Кевин Дюрэнт мог бы набирать по 40 очков в среднем за матч, если бы не был слишком чувствительным.

– один из тех, кому не плевать на других. Если бы он был нехорошим человеком, он мог бы набирать по 40 очков за матч. Но он набирает в среднем по 30 очков, потому что это правильно.

Он всегда в первую очередь думает о других. Он слишком чувствительный. Он искренний. Он всегда вызывает у вас настоящие эмоции. Я бы сказал, что он один из самых искренних людей», – заявил Кроуфорд.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана