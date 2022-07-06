Эдриан Воджнаровски: «Нетс» хотят за Дюрэнта одну из самых крупных компенсаций в истории»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски прояснил позицию «Бруклина» в вопросе обмена лидера команды .

продолжает общаться с другими командами лиги. Многие готовы предложить достойные активы за Кевина Дюрэнта. «Нетс» хотят по сути пять пиков первого раунда.

Им нужен не только один игрок уровня Матча звезд, они требуют несколько баскетболистов высокого уровня. Они считают, что компенсация за Дюрэнта должна выглядеть одной из самых крупных в истории. Такой игрок даже не был никогда доступен на рынке обменов.

На этой неделе руководители прилетят в Лас-Вегас на матчи Летней лиги. Шон Маркс сможет встретиться лицом к лицу с другими генменеджерами. Возможно, это поспособствует началу каких-то действий», – заявил Воджнаровски.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана