«Парма» продлила контракт с Глебом Шейко

Защитник Глеб Шейко (25 лет, 196 см) продолжит защищать цвета «Пармы».
Соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона-22/23.
Воспитанник пермского баскетбола играет в «Парме» с момента основания, прошел все этапы молодежного проекта, закрепился в основной команде, став мастером спорта России.
В минувшем сезоне средняя статистика Глеба составила 7,2 очка, 1,4 подбора и 1,5 передачи за 20 минут на паркете.
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