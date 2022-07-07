«Парма» продлила контракт с Глебом Шейко

Защитник Глеб Шейко (25 лет, 196 см) продолжит защищать цвета «Пармы».

Соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона-22/23.

Воспитанник пермского баскетбола играет в с момента основания, прошел все этапы молодежного проекта, закрепился в основной команде, став мастером спорта России.

В минувшем сезоне средняя статистика Глеба составила 7,2 очка, 1,4 подбора и 1,5 передачи за 20 минут на паркете.

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