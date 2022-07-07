«Я должен подарить ему джерси». 8-летний фанат «Сиксерс» заплакал из-за слухов об обмене Тайриза Макси

Юный болельщик «Филадельфии» сильно расстроился из-за слухов о возможном обмене атакующего защитника Тайриза Макси.

Ранее сообщалось, что «Сиксерс» предлагает «Бруклину» , Тайриза Макси, и драфт-пики в качестве компенсации за .

«Рассказал моему 8-летнему сыну, что ходят слухи о возможном переходе в «Сиксерс» Дюрэнта. Он был очень рад. Затем я сказал ему, что в сделку придется включить , и это произошло», – написал один из фанатов в твиттере, прикрепив видео с рыдающим ребенком.

«Я должен подарить этому молодому человеку джерси! 🖤», – ответил на сообщение Макси.

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