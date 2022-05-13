Джимми Батлер помахал на прощание болельщикам «Сиксерс». Некоторые стали покидать арену в середине 4-й четверти

Защитник помахал на прощание болельщикам своей бывшей команды «Филадельфии».

«Хит» в четверг победили «Сиксерс» в гостях со счетом 99:90 и прошли в финал Востока (4-2).

Джимми набрал 32 очка, 8 подборов и 4 передачи.

Некоторые поклонники «76-х» стали покидать арену еще в середине четвертой четверти, когда их команда уступала 17 очков.

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