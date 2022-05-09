Болельщик «Сиксерс» из первого ряда заснул во время 4-го матча с «Хит»

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Поклонник «Филадельфии» из первого ряда заснул во время четвертого матча серии плей-офф с «Майами».

Спящий мужчина попал в кадр на последней минуте третьей четверти. Эпизод активно обсуждается в социальных сетях.

«Сиксерс» победили со счетом 116:108 и сравняли счет в серии – 2-2.

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