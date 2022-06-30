«Сиксерс» предлагают Харриса, Макси, Тайбулла и пики в обмен на Дюрэнта

вступила в борьбу за звездного форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта, который попросил клуб об обмене.

«Сиксерс» предлагают «Нетс» , , и драфт-пики.

Лидер «Филадельфии» предпринимает активные меры, чтобы Дюрэнт перешел в команду, пишет журналист Джек Сеттлман.

Согласно сообщению инсайдера Эдриана Воджнаровски, интерес к двукратному чемпиону НБА проявили больше половины команд лиги. Среди них «Финикс», «Майами» и «Нью-Йорк».

Кевин Дюрэнт потребовал обмен из «Бруклина». Онлайн открытия рынка переходов НБА