Сью Берд: «Я решила, что этот сезон станет для меня последним»

Четырехкратная чемпионка женской НБА в составе объявила, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

«Я решила, что этот сезон станет для меня последним.

Я любила каждую минуту игры и до сих пор люблю, поэтому проведу свой последний сезон так же, как та маленькая девочка проводила свой первый», – написала Берд в Twitter.

41-летняя баскетболистка проводит 21-й сезон в женской НБА.

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