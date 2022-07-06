«Он в отличной форме». Джамал Мюррэй принял участие в тренировке «Наггетс» в Летней лиге

Разыгрывающий , который пропустил весь прошлый сезон, восстанавливаясь после разрыва передней крестообразной связки, во вторник принял участие в тренировке «Наггетс» в Летней лиге.

«Он в отличной форме. Его бросок в прыжке как всегда великолепен. Он очень хорошо двигается для парня, у которого был разрыв передней крестообразной связки», – сказал форвард , брат Майкла Портера.

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