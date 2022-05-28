47 очков Джимми Батлера – 7-й результат в истории НБА для игроков, которые находились на грани вылета

Защитник «Хит» Джимми Батлер стал главным героем шестого матча финала Восточной конференции с «Селтикс» (111:103, 3-3).

Батлер набрал 47 очков, что является его личным рекордом в плей-офф.

47 очков Батлера – 7-й результат в истории для игроков, которые вместе со своими командами находились на грани вылета.

Рекорд принадлежит легенде «Лейкерс» Элджину Бэйлору, который в финале 1962 года в пятом матче против набрал 61 очко.

в подобных ситуациях трижды приносил своим командам 50 очков. Слипи Флойд набирал 50 очков против «Лейкерс» в 1987 году, также записал на свой счет 50 очков перед угрозой вылета в серии против «Юты» в 2020-м.

Экс-игрок «Майами» провел один из наиболее памятных матчей в карьере в аналогичной ситуации, когда флоридцы в 2012 году уступали «Бостону» 2-3 в финале Востока. 4-кратный MVP тогда набрал 45 очков.

«Я понимаю это, люди, конечно, будут сравнивать два этих перфоманса. Но сейчас другое время. Другая команда. Хочу, чтобы наши парни оценили и насладились моментом», – сказал главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра.

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока