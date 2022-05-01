Джамал Мюррэй: «Бывают замечательные дни, когда нет боли, но потом наступают дни, когда я чувствую, что не готов играть»

Разыгрывающий рассказал о процессе восстановления от травмы и связанных с этим трудностях.

«Чтобы играть, я должен чувствовать себя хорошо. Что еще сказать. Бывают действительно замечательные дни, когда нет боли, и я чувствую, что могу играть. Потом сразу наступают дни, когда я чувствую, что просто не готов.

Это тяжело, потому что в хорошие дни я уверенно смотрю в будущее, а в плохие дни я вообще с трудом его вижу», – признался Мюррэй.

Йокич – вновь на вершине, Эмбииду – сочувствие. Итоги гонки за MVP НБА