Джош Кренке: «Денвер» вступает в новую фазу. Для нас теперь есть только два варианта: чемпионство или провал»

Президент «Наггетс» Джош Кренке заявил, что клуб в предстоящих сезонах рассчитывает бороться за чемпионский титул.

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«Мы вступаем в новую фазу развития организации, которая определяется составом команды, а именно: чемпионство или провал. Насколько я понимаю, подобные слова впервые произносятся в этих стенах.

У нас есть двукратный действующий MVP, у нас есть еще два игрока уровня Матча звезд, которые восстановились после травм. Думаю, мы готовы к тому, чего, возможно, не было в истории организации в прошлом.

Это волнует и радует меня. Вместе с тем создает большое давление. Мы больше не андердоги, мы больше не милые и приятные парни из Денвера, штат Колорадо. Ожидаю, что когда мы предстанем в полном составе и покажем, на что способны, у соперников будет особое отношение к нашей команде», – заявил босс клуба.

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