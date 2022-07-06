Юрист: «Судя по санкциям, Дмитрий Кулагин доказал неумышленный прием запрещенных веществ»

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала дисквалификацию атакующего защитника «Зенита» Дмитрия Кулагина (30 лет, 197 см) за нарушение общероссийских антидопинговых правил.
Баскетболист был отстранен на 3 месяца по решению РУСАДА за употребление каннабиноидов. Недавно он подписал новый контракт с «Зенитом» на два года.
«С учетом того, что дисквалификацию вынесла сама РУСАДА, а не Дисциплинарный антидопинговый комитет, думаю, спортсмен и его защита представили убедительные доказательства неумышленного приема субстанции, не нацеленного на улучшение спортивного результата.
Три месяца за такую субстанцию и дают. Это субстанция, вызывающая зависимость, по определению Всемирного антидопингового кодекса. Если спортсмен может доказать, что употребление было во внесоревновательный период и не связано с целью улучшить спортивные результаты, то Кодекс прямо предусматривает, что санкция – три месяца», – заявила Анцелиович.
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