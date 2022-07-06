Юрист: «Судя по санкциям, Дмитрий Кулагин доказал неумышленный прием запрещенных веществ»

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала дисквалификацию атакующего защитника (30 лет, 197 см) за нарушение общероссийских антидопинговых правил.

Баскетболист был отстранен на 3 месяца по решению за употребление каннабиноидов. Недавно он подписал новый контракт с «Зенитом» на два года.

«С учетом того, что дисквалификацию вынесла сама РУСАДА, а не Дисциплинарный антидопинговый комитет, думаю, спортсмен и его защита представили убедительные доказательства неумышленного приема субстанции, не нацеленного на улучшение спортивного результата.

Три месяца за такую субстанцию и дают. Это субстанция, вызывающая зависимость, по определению Всемирного антидопингового кодекса. Если спортсмен может доказать, что употребление было во внесоревновательный период и не связано с целью улучшить спортивные результаты, то Кодекс прямо предусматривает, что санкция – три месяца», – заявила Анцелиович.

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