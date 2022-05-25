Хавьер Паскуаль: «Зенит» удержал преимущество и добился важной победы»

Главный тренер «Зенита» оценил важность домашней победы в третьем матче финальной серии лиги ВТБ против (93:79, 1-2).

«Спасибо всем болельщикам, которые пришли сегодня на арену. Это была невероятная поддержка. В первой половине встречи обе команды показали очень результативный и качественный баскетбол. Нам удалось достичь небольшого преимущества к большому перерыву.

Во второй половине мы удержали счет и одержали эту важную победу. Кулагин чувствовал себя не очень хорошо, поэтому не смог сыграть. В ближайшее время мы узнаем ситуацию с ним», – сказал Паскуаль.

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