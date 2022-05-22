Димитрис Итудис: «Мы не наивны, «Зенит» поднимет качество игры в следующих матчах»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис призвал команду сохранять концентрацию после второго матча финальной серии Единой лиги ВТБ против (82:73, 2-0).

«Поздравляю с победой игроков, команду. Как я говорил, мы взяли вторую четверть в долгой серии. Мы контролировали ход матча, сильно начали, не дали сопернику легкой жизни в третьей четверти, в которой довели разницу до 20 очков. Повторю снова, мы не слепы и не наивны, мы знаем, что у «Зенита» хватает качеств для борьбы в следующих матчах. У них отличные снайперы – Лойд, Бэрон, Картер, Карасев, Кулагин.

Сегодня мы справились за счет того, что хорошо оборонялись, сопротивлялись броскам, выиграли отскок. В следующем матче нам надо снова задавать тон и сыграть еще лучше, потому что соперник поднимет качество игры. Надо сражаться на каждой позиции, быть агрессивным», – сказал Итудис.

Третий матч финальной серии до 4 побед состоится в среду в Санкт-Петербурге.

Финальная серия Единой лиги стартовала с будничной победы ЦСКА. Но в этот раз все должно быть интереснее