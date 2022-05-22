Димитрис Итудис: «Мы не наивны, «Зенит» поднимет качество игры в следующих матчах»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Дмитрий Кулагин Сергей Карасев Димитрис Итудис Джордан Лойд Билли Бэрон Тайсон Картер Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис призвал команду сохранять концентрацию после второго матча финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» (82:73, 2-0).

«Поздравляю с победой игроков, команду. Как я говорил, мы взяли вторую четверть в долгой серии. Мы контролировали ход матча, сильно начали, не дали сопернику легкой жизни в третьей четверти, в которой довели разницу до 20 очков. Повторю снова, мы не слепы и не наивны, мы знаем, что у «Зенита» хватает качеств для борьбы в следующих матчах. У них отличные снайперы – Лойд, Бэрон, Картер, Карасев, Кулагин.

Сегодня мы справились за счет того, что хорошо оборонялись, сопротивлялись броскам, выиграли отскок. В следующем матче нам надо снова задавать тон и сыграть еще лучше, потому что соперник поднимет качество игры. Надо сражаться на каждой позиции, быть агрессивным», – сказал Итудис.

Третий матч финальной серии до 4 побед состоится в среду в Санкт-Петербурге.

Финальная серия Единой лиги стартовала с будничной победы ЦСКА. Но в этот раз все должно быть интереснее

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные