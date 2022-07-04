«Сиксерс» следят за ситуацией с Кайри Ирвингом

внимательно следит за ситуацией со звездным разыгрывающим «Бруклина» , сообщает The New York Post.

«Нетс» ведут переговоры с «Лейкерс» о возможном обмене с участием Ирвинга и Расселла Уэстбрука. По слухам, Леброн Джеймс активно поддерживает добавление Ирвинга в состав .

В настоящее время «Сиксерс» ведут переговоры о новом долгосрочном контракте с Джеймсом Харденом.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов