«Сиксерс» следят за ситуацией с Кайри Ирвингом

Теги возможные переходы Лейкерс Бруклин Филадельфия НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

«Филадельфия» внимательно следит за ситуацией со звездным разыгрывающим «Бруклина» Кайри Ирвингом, сообщает The New York Post.

«Нетс» ведут переговоры с «Лейкерс» о возможном обмене с участием Ирвинга и Расселла Уэстбрука. По слухам, Леброн Джеймс активно поддерживает добавление Ирвинга в состав «Лейкерс».

В настоящее время «Сиксерс» ведут переговоры о новом долгосрочном контракте с Джеймсом Харденом.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов

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