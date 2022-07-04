«Сиксерс» следят за ситуацией с Кайри Ирвингом

«Филадельфия» внимательно следит за ситуацией со звездным разыгрывающим «Бруклина» Кайри Ирвингом, сообщает The New York Post.
«Нетс» ведут переговоры с «Лейкерс» о возможном обмене с участием Ирвинга и Расселла Уэстбрука. По слухам, Леброн Джеймс активно поддерживает добавление Ирвинга в состав «Лейкерс».
В настоящее время «Сиксерс» ведут переговоры о новом долгосрочном контракте с Джеймсом Харденом.
Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов