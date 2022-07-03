«Лейкерс» надеются, что приобретут Кайри Ирвинга уже в воскресенье

Руководители надеются, что сделка по приобретению звездного разыгрывающего «Бруклина» состоится уже в воскресенье, сообщает инсайдер Ян Бегли.

«Нетс» и «Лейкерс» ведут переговоры о возможном обмене, в результате которого Ирвинг присоединится к Леброну Джеймсу в Лос-Анджелесе, а отправится в Нью-Йорк.

Контракты Ирвинга и Уэстбрука истекают в следующем сезоне – они рассчитаны на 36,5 и 47 миллионов долларов в год соответственно.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов