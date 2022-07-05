Тренер Энтони Дэвиса: «Ежедневные занятия с 4:50 утра – это то, что нужно!»

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Бросковый тренер звезды «Лейкерс» Энтони Дэвиса по прозвищу Lethal Shooter рассказал о том, как форвард готовится к новому сезону.

«Энтони Дэвис сосредоточился на работе! Ежедневные занятия с 4:50 утра – это то, что нужно! Сейчас работаем над штрафными, делаем по 400 попаданий!

Кто рано встает, тому Бог подает. Этим летом нам предстоит еще много работы» – написал Lethal Shooter в твиттере.

Дэвис недавно признался, что не брал мяч в руки с момента завершения сезона для его команды, за что подвергся критике.

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