Энтони Дэвис посетил рэп-концерт

Теги светская хроника Лейкерс НБА видео Энтони Дэвис Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис побывал на рэп-концерте, где активно подпевал звучавшей музыке.

29-летний игрок в нынешнем сезоне принял участие лишь в 40 встречах, набирая 23,2 очка, 9,9 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.

По словам Дэвиса, он не собирается менять подход к своим тренировкам: «Работаю каждое лето, чтобы сыграть 82 матча в сезоне».

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные