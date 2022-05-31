Энтони Дэвис посетил рэп-концерт

Звездный форвард побывал на рэп-концерте, где активно подпевал звучавшей музыке.

29-летний игрок в нынешнем сезоне принял участие лишь в 40 встречах, набирая 23,2 очка, 9,9 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.

По словам Дэвиса, он не собирается менять подход к своим тренировкам: «Работаю каждое лето, чтобы сыграть 82 матча в сезоне».

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики