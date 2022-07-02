Кевин Гарнетт раскритиковал Энтони Дэвиса: «Не трогал мяч с апреля? Да он обязан приехать в лагерь в лучшей форме»

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Бывший игрок НБА Кевин Гарнетт высоко оценил уровень форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса.

Гарнетт при этом раскритиковал Дэвиса, который недавно признался, что не брал мяч в руки с момента завершения сезона для его команды.

«Не трогал мяч с апреля? Это просто убило меня... Да он просто обязан приехать в тренировочный лагерь в лучшей форме в своей жизни. Эй Ди может быть намного лучше, может играть гораздо сильнее. Не знаю, кто там в его окружении. Я бы с радостью поработал с кем-то вроде него.

Эй Ди способен стать MVP нового сезона, он должен ставить перед собой такую цель. Он игрок уровня Топ-10, Топ-5 в этой лиге. Приезжай в лагерь, будучи готовым лучше всех, заведи Леброна», – заявил Гарнетт.

«Лейкерс» не прошли в плей-ин, заняв 11-е место по итогам регулярного чемпионата. Дэвис пропустил 42 матча из-за растяжения связки колена и травмы правого голеностопного сустава.

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