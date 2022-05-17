«Желаем нашим друзьям удачи в лотерее драфта!». «Пеликанс» подкололи «Лейкерс», имеющих 0,4% шансов сохранить драфт-пик 1-го раунда

опубликовал в своем твиттере язвительный пост, который отсылает к шансам «Лейкерс» в лотерее драфта этого года.

Калифорнийский клуб занял 11-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф. Таким образом, «Лейкерс» с вероятностью 99,6% получат пик в Топ-10 драфта-2022, который по условиям обмена с участием Энтони Дэвиса достанется «Пеликанс».

В той же сделке «Новый Орлеан» получил форварда , который в нынешнем сезоне помог команде выйти в плей-офф.

«Желаем нашим друзьям из «Лейкерс» удачи в сегодняшней лотерее драфта НБА!», – заявил «Новый Орлеан», прикрепив к записи видео с Ингрэмом.

«Пеликанс» убрали с дороги «Лейкерс» и рвутся в плей-офф НБА