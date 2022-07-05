Джеймс Уайзмен впервые после травмы сыграл «5 на 5»

Центровой «Голден Стэйт» впервые после травмы принял участие в игре «5 на 5» с полным контактом, сообщает журналист The Athletic Энтони Слэйтер.

По словам тренера Сета Купера, который руководит «Уорриорз» в Летней лиге в Сан-Франциско, Уайзмен «выглядел очень хорошо» и должен сыграть в Лас-Вегасе, как и планировалось ранее.

Уайзмен был выбран под вторым пиком на драфте НБА-2020. Он пропустил весь нынешний сезон из-за разрыва мениска, полученного в апреле прошлого года.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?