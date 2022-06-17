Джеймс Уайзмен сфотографировался с кубком Ларри О’Брайена, как Кобе Брайант

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Центровой «Голден Стэйт» Джеймс Уайзмен сфотографировался с кубком Ларри О’Брайена, сидя на стуле, изобразив знаменитый снимок Кобе Брайанта 2001 года.

21-летний игрок пропустил весь нынешний сезон из-за разрыва мениска, полученного в апреле прошлого года, но стал чемпионом благодаря победе «Уорриорз» над «Селтикс» в финальной серии плей-офф (4-2). Уайзмен был выбран под вторым пиком на драфте НБА-2020.

Уайзмен опубликовал фото на своей странице в Instagram.

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