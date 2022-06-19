Джеймс Уайзмен: «На 90% уверен, что сыграю в Летней лиге НБА»

Центровой «Голден Стэйт» высоко оценил вероятность участия в Летней лиге НБА-2022.

«Снова начал бегать и выполнять привычные вещи. Постараюсь набрать форму и проследить, чтобы колено было в порядке. На 90% уверен, что сыграю в Летней лиге», – заявил Уайзмен.

Ранее сообщалось, что окончательное решение будет принято в ближайшие дни. Летняя лига пройдет с 7 по 17 июля в Лас-Вегасе.

Уайзмен был выбран под вторым пиком на драфте НБА-2020. Он пропустил весь нынешний сезон из-за разрыва мениска, полученного в апреле прошлого года.

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