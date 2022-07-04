Эдриан Воджнаровски: «Нетс» не нужно торопиться с обменом Дюрэнта»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски заявил, что «Бруклину» не нужно торопиться с обменом форварда , потому что время работает на клуб.

«Рынок все еще формируется, и я думаю, что некоторые команды должны проявить изобретательность и начать приносить «Бруклину» идеи, выходить на рынок и смотреть, могут ли они приобрести игроков и пики, которые позволят им выменять Дюрэнта.

Время работает на «Бруклин». У них еще много времени в это межсезонье, и у них есть Кевин Дюрэнт, в контракте которого осталось четыре года. Им не нужно торопиться со сделкой», – сказал Воджнаровски.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов