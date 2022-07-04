«Кавальерс» подписали Ар Джей Нембарда

подписал двусторонний контракт с разыгрывающим защитником Ар Джей Нембардом (23 года, 196 см).

Нембард провел большую часть прошедшего сезона на двустороннем контракте с «Кавальерс». В 14 матчах за команду защитник набирал 1,1 очка и 0,9 передачи за 4,5 минуты в среднем за матч.

Ранее «Кливленд» подписал двусторонний контракт с новичком Айзейей Мобли, выбранным под 49-м номером драфта-2022.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов