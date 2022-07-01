Эдриан Воджнаровски: «Обмен Дюрэнта и Ирвинга в одну команду, безусловно, возможен»

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг хотят продолжить играть в одной команде, но не в «Бруклине».

«Обмен Дюрэнта и Ирвинга в одну команду, безусловно, возможен. Но во-первых, эта команда должна хотеть приобрести их обоих, а во-вторых, эта сделка должна иметь смысл. Это огромная зарплата.

Я думаю, что «Нетс» все проанализируют, им придется это сделать. Конечно, такой сценарий понравится Дюрэнту и Ирвингу. Они хотели играть вместе и по-прежнему хотят, но смысл в том, что они больше не хотят играть в «Бруклине», – сказал Воджнаровски.

Кевин Дюрэнт потребовал обмен из «Бруклина». Онлайн открытия рынка переходов НБА

«Санс» хотят избавиться от Эйтона, которого выбрали на драфте вместо Дончича. Но почему?!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные