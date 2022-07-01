Эдриан Воджнаровски: «Обмен Дюрэнта и Ирвинга в одну команду, безусловно, возможен»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, Кевин Дюрэнт и хотят продолжить играть в одной команде, но не в «Бруклине».

«Обмен Дюрэнта и Ирвинга в одну команду, безусловно, возможен. Но во-первых, эта команда должна хотеть приобрести их обоих, а во-вторых, эта сделка должна иметь смысл. Это огромная зарплата.

Я думаю, что «Нетс» все проанализируют, им придется это сделать. Конечно, такой сценарий понравится Дюрэнту и Ирвингу. Они хотели играть вместе и по-прежнему хотят, но смысл в том, что они больше не хотят играть в «Бруклине», – сказал Воджнаровски.

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