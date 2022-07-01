«Нетс» не совершат сделку с участием Ирвинга, пока не обменяют Дюрэнта (Брайан Уиндхорст)

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, руководство с вероятностью 90 процентов удовлетворит просьбу звездного форварда об обмене.

Уиндхорст также отметил, что любой сделке с участием , вероятно, придется подождать, пока Дюрэнт не будет обменен в другую команду.

Ирвинг хочет перейти только в , но это означает, что «Нетс» придется забрать , который зарабатывает примерно на 11 миллионов долларов больше, чем Ирвинг. Найти другую компенсацию «Бруклину» будет непросто.

Также, по мнению Уиндхорста, в обмене Дюрэнта примут участие как минимум три команды.

Куда обменяют Дюрэнта и Ирвинга, когда подпишется Харден, кто заберет Эйтона? Онлайн