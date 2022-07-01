«Нетс» не совершат сделку с участием Ирвинга, пока не обменяют Дюрэнта (Брайан Уиндхорст)

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, руководство «Бруклина» с вероятностью 90 процентов удовлетворит просьбу звездного форварда Кевина Дюрэнта об обмене.
Уиндхорст также отметил, что любой сделке с участием Кайри Ирвинга, вероятно, придется подождать, пока Дюрэнт не будет обменен в другую команду.
Ирвинг хочет перейти только в «Лейкерс», но это означает, что «Нетс» придется забрать Расселла Уэстбрука, который зарабатывает примерно на 11 миллионов долларов больше, чем Ирвинг. Найти другую компенсацию «Бруклину» будет непросто.
Также, по мнению Уиндхорста, в обмене Дюрэнта примут участие как минимум три команды.
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