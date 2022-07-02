Кевин Дюрэнт: «Если вас не было со мной в зале, лучше спросить»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг соцсети Джозеф Цай Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт оставил загадочное сообщение в твиттере.

«Те, кто работает со мной в зале, все понимают. Они знают, кто я такой. Если вас там не было, лучше спросить», – написал Дюрэнт.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил, что лидер «Нетс» попросил владельца клуба Джозефа Цая об обмене.

«Бруклин» не сумел договориться о продлении контракта с разыгрывающим Кайри Ирвингом, который является другом Дюрэнта.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана

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