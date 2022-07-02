Кевин Дюрэнт: «Если вас не было со мной в зале, лучше спросить»

Форвард «Бруклина» оставил загадочное сообщение в твиттере.

«Те, кто работает со мной в зале, все понимают. Они знают, кто я такой. Если вас там не было, лучше спросить», – написал Дюрэнт.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил, что лидер «Нетс» попросил владельца клуба Джозефа Цая об обмене.

не сумел договориться о продлении контракта с разыгрывающим , который является другом Дюрэнта.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана