Тони Брэдли активировал опцию в контракте с «Чикаго» – 2 млн долларов за сезон-22/23

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Центровой «Чикаго» Тони Брэдли (24 года, 208 см) воспользовался опцией в контракте с клубом.

Брэдли заработает 2 миллиона долларов за следующий сезон. В минувшем регулярном чемпионате он провел 55 матчей, набирая в среднем 3 очка и 3,4 подбора за 10 минут на площадке.

Теперь «Буллс» имеют 11 игроков с гарантированным соглашением на сезон-2022/23 и суммарной заработной платой 103 миллиона долларов.

Команде предстоит продление контракта с атакующим защитником Заком Лавином, который претендует на максимальный контракт.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

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