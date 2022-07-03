«Бруклин» может обменять Кайри Ирвинга и сохранить Кевина Дюрэнта

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«Бруклин» с высокой долей вероятности расстанется с разыгрывающим Кайри Ирвингом этим летом.

Инсайдер ESPN Бобби Маркс считает, что «Нетс» заинтересованы обменять Ирвинга в ближайшее время, так как его контракт закончится через год.

В то же время, по мнению Маркса, обмен форварда Кевина Дюрэнта в нынешнее межсезонье не гарантирован.

«Бруклин» находится в выгодном положении из-за длительности контракта с игроком и может сохранить его до осени.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана

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