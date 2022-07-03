«Бруклин» может обменять Кайри Ирвинга и сохранить Кевина Дюрэнта

«Бруклин» с высокой долей вероятности расстанется с разыгрывающим Кайри Ирвингом этим летом.
Инсайдер ESPN Бобби Маркс считает, что «Нетс» заинтересованы обменять Ирвинга в ближайшее время, так как его контракт закончится через год.
В то же время, по мнению Маркса, обмен форварда Кевина Дюрэнта в нынешнее межсезонье не гарантирован.
«Бруклин» находится в выгодном положении из-за длительности контракта с игроком и может сохранить его до осени.
Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана