Брайан Уиндхорст: «Джо Цай предпочел бы иметь команду, которая выкладывается и борется за плей-ин, чем в которой больше талантливых игроков, но которой он не гордится»

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, владелец Джозеф Цай, возможно, будет рад вернуть команду в ситуацию до приобретения и , когда она боролась за выход в плей-офф.

«Я искренне считаю, что миллиардер Джо Цай предпочел бы иметь команду, которая выкладывается на площадке, которой он гордится, которая выиграла 40 матчей и борется за попадание в плей-ин, чем команду, в которой намного больше талантливых игроков, но которой он не гордится», – заявил Уиндхорст.

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