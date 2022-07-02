Маскот случайно ударил Луку Дончича по лицу после матча

Теги происшествия Даллас сборная Словении НБА видео Горан Драгич Лука Дончич чемпионат мира-2023 Баскетбол

Звездный разыгрывающий сборной Словении и «Далласа» Лука Дончич стал жертвой маскота.

Во время празднования победы в отборочном матче ЧМ-2023 против Хорватии (97:69) и чествования Горана Драгича словенский маскот случайно ударил суперзвезду НБА по лицу.

Лука на время отошел в сторону и что-то произнес, но затем продолжил праздновать победу.

Встреча стала прощальной в сборной для Драгича. На счету Дончича 21 очко, 10 передач и 8 подборов.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана

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