Маскот случайно ударил Луку Дончича по лицу после матча

Звездный разыгрывающий сборной Словении и стал жертвой маскота.

Во время празднования победы в отборочном матче ЧМ-2023 против Хорватии (97:69) и чествования словенский маскот случайно ударил суперзвезду НБА по лицу.

Лука на время отошел в сторону и что-то произнес, но затем продолжил праздновать победу.

Встреча стала прощальной в сборной для Драгича. На счету Дончича 21 очко, 10 передач и 8 подборов.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана