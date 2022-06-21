Сборная Испании определилась с составом на ближайшие матчи квалификации ЧМ-23

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Сборная Испании назвала состав на ближайшие матчи квалификационного турнира чемпионата мира-2023.

Состав сборной Испании

Хонатан Баррейро, Ферран Бассас, Дарио Брисуэла, Кино Колом, Альберто Диас, Дани Диес, Хайме Фернандес, Фран Герра, Хабьер Лопес-Аростеги, Хоэль Парра, Хайме Прадилья, Себастьян Сайс, Микель Сальво, Янкуба Сима, Сантьяго Юста.

Испания имеет результат 3-0 и уже отобралась в следующий раунд квалификации. Команде предстоят встречи с Северной Македонией, Грузией и Украиной.

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