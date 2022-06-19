Майкл Томпсон: «Стивен Эй Смит убрал Уилта Чемберлена из Топ-10, чтобы добавить Стефа Карри? Как?»

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Бывший игрок НБА Майкл Томпсон, отец защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона, не верит, что телеведущий Стивен Эй Смит не включил легендарного центрового Уилта Чемберлена в десятку величайших игроков всех времен.

«Порой я просто в замешательстве. Стивен Эй Смит убрал Уилта Чемберлена из Топ-10 всех времен, чтобы добавить в него Стефа Карри? Уилта? Как? Почему?

Четыре имени, которые автоматически попадают в Топ-10 – это Джордан, Леброн, Карим и Уилт. Потом уже обсуждаются другие шесть игроков. Боже, Стивен», – написал Томпсон в Twitter.

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