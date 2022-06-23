Карим Абдул-Джаббар: «Я все еще самый результативный игрок НБА, реализовав один 3-очковый за карьеру»

Легендарный центровой в шоу Джимми Фэллона высказался на тему того, как изменился баскетбол с времен его выступления в .

«В самом начале все было так, что за матч совершалось десять дальних бросков. Сейчас же люди выбрасывают десять, двенадцать бросков из-за дуги за одну четверть. Людям это нравится и, наверное, так и должно быть. Я все еще самый результативный игрок НБА, реализовав один 3-очковый за карьеру», – сказал 75-летний Карим.

Абдул-Джаббар за карьеру набрал 38 387 очков. Он совершил 18 дальних бросков и реализовал один из них.

На 2-м месте по набранным очкам в истории НБА Леброн Джеймс из «Лейкерс» – 37 062 очка.

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