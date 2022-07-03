«Миннесота» отказалась отдать Эдвардса или Таунса в обмен на Дюрэнта

Руководители «Миннесоты» несколько раз звонили «Бруклину» по поводу возможного обмена звездного форварда , сообщает The Athletic.

«Нетс» запросили игрока уровня Матча всех звезд и большое количество драфт-пиков. отказалась включать в сделку или , поэтому у сторон не было отправной точки для начала переговоров.

Ранее Дюрэнт попросил «Нетс» об обмене в другую команду. По информации СМИ, интерес к двукратному чемпиону НБА проявили больше половины команд лиги. В вишлист Дюрэнта входят «Финикс» и «Майами».

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана