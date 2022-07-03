«Миннесота» отказалась отдать Эдвардса или Таунса в обмен на Дюрэнта

Руководители «Миннесоты» несколько раз звонили «Бруклину» по поводу возможного обмена звездного форварда Кевина Дюрэнта, сообщает The Athletic.
«Нетс» запросили игрока уровня Матча всех звезд и большое количество драфт-пиков. «Миннесота» отказалась включать в сделку Энтони Эдвардса или Карл-Энтони Таунса, поэтому у сторон не было отправной точки для начала переговоров.
Ранее Дюрэнт попросил «Нетс» об обмене в другую команду. По информации СМИ, интерес к двукратному чемпиону НБА проявили больше половины команд лиги. В вишлист Дюрэнта входят «Финикс» и «Майами».
Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов
Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана