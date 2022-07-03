Брайан Уиндхорст: «Бруклин» не заинтересован в том, что «Финикс» может предложить за Дюрэнта»

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Бруклин» не устраивает предложение по звездному форварду .

«Кое-что начинает проясняться. Насколько я понимаю, «Бруклин» не заинтересован в том, что может ему предложить «Финикс», который является предпочтительным вариантом для Дюрэнта.

Так что, я думаю, чтобы осуществить желание Дюрэнта, потребуется третья команда. Хотя к концу недели «Финикс» уже может не быть его приоритетным вариантом», – отметил Уиндхорст.

По мнению эксперта, «Санз» предлагают за Дюрэнта Деандре Эйтона, и .

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов

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