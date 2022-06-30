Майлз Бриджес задержан в Лос-Анджелесе по обвинению в домашнем насилии

Форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес в среду был арестован в Лос-Анджелесе.
Согласно сообщению TMZ, 24-летний баскетболист НБА обвиняется в домашнем насилии. Во вторник Бриджес вступил в конфликтную ситуацию с женщиной и в какой-то момент применил силу.
Бриджес был арестован полицейским управлением Лос-Анджелеса в среду днем, он сам явился в отделение.
Позже Бриджес был освобожден под залог в 130 000 долларов.
Судебное заседание по делу Бриджеса назначено на 20 июля.
1 июля Майлз станет свободным агентом, он претендует на максимальный контракт.
«Это не Майкл подвел бейсбол, а бейсбол – Майкла». Даже позор в другом спорте оказался победой Джордана