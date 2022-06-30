Майлз Бриджес задержан в Лос-Анджелесе по обвинению в домашнем насилии

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Форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес в среду был арестован в Лос-Анджелесе.

Согласно сообщению TMZ, 24-летний баскетболист НБА обвиняется в домашнем насилии. Во вторник Бриджес вступил в конфликтную ситуацию с женщиной и в какой-то момент применил силу.

Бриджес был арестован полицейским управлением Лос-Анджелеса в среду днем, он сам явился в отделение.

Позже Бриджес был освобожден под залог в 130 000 долларов.

Судебное заседание по делу Бриджеса назначено на 20 июля.

1 июля Майлз станет свободным агентом, он претендует на максимальный контракт. 

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