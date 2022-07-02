Дюрэнт хочет играть за «Майами», только если там останутся Батлер, Адебайо и Лаури

Звездный форвард «Нетс» запросил обмен, в списке предпочитаемых игроком команд значится .

К «Хит» Кевин готов присоединиться при соблюдении важного условия. Как информирует инсайдер The Athletic Сэм Эмик, Дюрэнт хочет играть в одной команде вместе с , и .

Таким образом, флоридскому клубу необходимо выменять Дюрэнта, сохранив нынешних лидеров.

Ранее сообщалось, что в случае обмена с «Хит» бруклинская команда будет требовать взамен Адебайо.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?