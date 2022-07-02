Дюрэнт хочет играть за «Майами», только если там останутся Батлер, Адебайо и Лаури

Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт запросил обмен, в списке предпочитаемых игроком команд значится «Майами».
К «Хит» Кевин готов присоединиться при соблюдении важного условия. Как информирует инсайдер The Athletic Сэм Эмик, Дюрэнт хочет играть в одной команде вместе с Джимми Батлером, Бэмом Адебайо и Кайлом Лаури.
Таким образом, флоридскому клубу необходимо выменять Дюрэнта, сохранив нынешних лидеров.
Ранее сообщалось, что в случае обмена с «Хит» бруклинская команда будет требовать взамен Адебайо.
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