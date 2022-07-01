«Нетс» хотят получить за Дюрэнта молодого игрока и как минимум три драфт-пика первого раунда

«Бруклин» хочет получить за звездного форварда Кевина Дюрэнта молодого игрока и как минимум три драфт-пика первого раунда, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
Вчера Дюрэнт попросил «Нетс» об обмене в другую команду. Интерес к 12-кратному участнику Матча всех звезд проявили многие клубы лиги.
По мнению Уиндхорста, руководство «Бруклина» с вероятностью 90 процентов удовлетворит просьбу Дюрэнта об обмене. В сделке примут участие как минимум три команды.
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