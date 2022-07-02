Эдриан Воджнаровски: «Торонто» может побороться за Дюрэнта, но предпочитает не высовываться»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о том, что «Торонто» является теневым претендентом на суперзвезду «Бруклина» Кевина Дюрэнта.
«Торонто» может побороться за Дюрэнта, но предпочитает не высовываться. Они затаились и наблюдают.
У «Рэпторс» есть все необходимые активы, есть пики для осуществления сделки по Дюрэнту. А еще у них есть сильная организация, лидер в лице Масаи Уджири. И мы уже видели, что когда появилась возможность с Каваем Ленардом, даже на сезон, он сделал это.
Как далеко готовы зайти «Рэпторс» в своем предложении для «Бруклина»?» – заявил Воджнаровски.
Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана