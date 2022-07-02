Эдриан Воджнаровски: «Торонто» может побороться за Дюрэнта, но предпочитает не высовываться»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о том, что «Торонто» является теневым претендентом на суперзвезду «Бруклина» .

может побороться за Дюрэнта, но предпочитает не высовываться. Они затаились и наблюдают.

У «Рэпторс» есть все необходимые активы, есть пики для осуществления сделки по Дюрэнту. А еще у них есть сильная организация, лидер в лице . И мы уже видели, что когда появилась возможность с Каваем Ленардом, даже на сезон, он сделал это.

Как далеко готовы зайти «Рэпторс» в своем предложении для ?» – заявил Воджнаровски.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана