Эдриан Воджнаровски: «Торонто» может побороться за Дюрэнта, но предпочитает не высовываться»

Теги возможные переходы Бруклин Торонто НБА Кевин Дюрэнт Масаи Уджири Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о том, что «Торонто» является теневым претендентом на суперзвезду «Бруклина» Кевина Дюрэнта.

«Торонто» может побороться за Дюрэнта, но предпочитает не высовываться. Они затаились и наблюдают.

У «Рэпторс» есть все необходимые активы, есть пики для осуществления сделки по Дюрэнту. А еще у них есть сильная организация, лидер в лице Масаи Уджири. И мы уже видели, что когда появилась возможность с Каваем Ленардом, даже на сезон, он сделал это.

Как далеко готовы зайти «Рэпторс» в своем предложении для «Бруклина»?» – заявил Воджнаровски.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана

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