Джейсон Тейтум – о Харри Джайлзе: «Подпишите его»

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Лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум поддержал форварда Харри Джайлза, который провел весь минувший сезон в Лиге развития, а сейчас имеет статус свободного агента.

В сезоне-16/17 Тейтум и Джайлз вместе играли в NCAA за Дьюк и стали друзьями.

«Никогда нельзя позволять себе ненависть. Надо просто дожидаться своего шанса...» – написал Джайлз в твиттере.

«Подпишите его», – отреагировал Тейтум.

24-летний Джайлз последний раз играл в НБА в сезоне-20/21. В 38 матчах за «Портленд» он набирал 2,8 очка и 3,5 подбора в среднем за игру.

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