Джейсон Тейтум – о назначении Уилла Харди: «Бесконечно счастлив за своего приятеля. Весьма заслуженно»

Игроки «Бостона» отреагировали на назначение старшего ассистента «Селтикс» Уилла Харди на пост главного тренера «Юты».
«Бесконечно счастлив за своего приятеля. Весьма заслуженно», – написал Джейсон Тейтум в Twitter.
«Мужик, поздравляю! Не хочу терять тебя, но никто не заслуживает этого больше, чем ты. Мне не терпится увидеть тебя главным тренером», – написал Грант Уильямс.
34-летний Харди считается одним из самых перспективных молодых тренеров в лиге на сегодняшний день.
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