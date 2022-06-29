Джейсон Тейтум – о назначении Уилла Харди: «Бесконечно счастлив за своего приятеля. Весьма заслуженно»

Игроки отреагировали на назначение старшего ассистента «Селтикс» Уилла Харди на пост главного тренера «Юты».

«Бесконечно счастлив за своего приятеля. Весьма заслуженно», – написал в Twitter.

«Мужик, поздравляю! Не хочу терять тебя, но никто не заслуживает этого больше, чем ты. Мне не терпится увидеть тебя главным тренером», – написал .

34-летний Харди считается одним из самых перспективных молодых тренеров в лиге на сегодняшний день.

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