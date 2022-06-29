Джейсон Тейтум – о назначении Уилла Харди: «Бесконечно счастлив за своего приятеля. Весьма заслуженно»

Теги Бостон НБА Юта Джейсон Тейтум Грант Уильямс Уилл Харди Баскетбол

Игроки «Бостона» отреагировали на назначение старшего ассистента «Селтикс» Уилла Харди на пост главного тренера «Юты».

«Бесконечно счастлив за своего приятеля. Весьма заслуженно», – написал Джейсон Тейтум в Twitter.

«Мужик, поздравляю! Не хочу терять тебя, но никто не заслуживает этого больше, чем ты. Мне не терпится увидеть тебя главным тренером», – написал Грант Уильямс.

34-летний Харди считается одним из самых перспективных молодых тренеров в лиге на сегодняшний день.

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