Инсайдер Донатас Урбонас: «Нет никаких сомнений, что Итудис будет главным тренером «Фенербахче» в следующем сезоне»

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Литовский инсайдер Донатас Урбонас заявил, что главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в следующем сезоне возглавит турецкий «Фенербахче».

«Я могу это подтвердить, потому что Итудис уже говорит от имени «Фенербахче», формируя состав на следующий сезон. Кроме того, ЦСКА определенно ищет нового главного тренера. В их списке кандидатов много разных имен, все лучшие тренеры.

Нет никаких сомнений, что Итудис будет новым главным тренером «Фенербахче», – сказал Урбонас.

Ранее в СМИ появилась информация, что турецкий клуб рассматривает Итудиса как основного кандидата на пост главного тренера и готов предложить греческому специалисту контракт на три года. ЦСКА не подтвердил информацию. Итудис также опроверг слухи о переговорах с  «Фенербахче».

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