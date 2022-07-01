«Нетс» не заинтересованы в Деандре Эйтоне

«Бруклин» не заинтересован в центровом Деандре Эйтоне (23 года, 211 см), который является ограниченно свободным агентом.
«Финикс» является приоритетным вариантом обмена для звездного форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта. «Нетс» не хотят получать взамен Кевина пакет, построенный вокруг 1-го номера драфта-2018.
«Санз» придется искать вариант без Эйтона или искать третью команду.
В плей-офф-2022 Деандре набирал в среднем 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота.
«Санс» хотят избавиться от Эйтона, которого выбрали на драфте вместо Дончича. Но почему?!