«Нетс» не заинтересованы в Деандре Эйтоне

не заинтересован в центровом (23 года, 211 см), который является ограниченно свободным агентом.

является приоритетным вариантом обмена для звездного форварда «Бруклина» . «Нетс» не хотят получать взамен Кевина пакет, построенный вокруг 1-го номера драфта-2018.

«Санз» придется искать вариант без Эйтона или искать третью команду.

В плей-офф-2022 Деандре набирал в среднем 17,9 очка, 8,9 подбора и 0,8 блок-шота.

«Санс» хотят избавиться от Эйтона, которого выбрали на драфте вместо Дончича. Но почему?!