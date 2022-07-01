Джон Уолл и «Клипперс» подписали двухлетний контракт на 13,2 млн

Разыгрывающий Джон Уолл (31 год, 191 см) официально стал игроком , подписав с клубом двухлетний контракт на 13,2 млн долларов, сообщает агентство Klutch Sports.

«Клипперс» использовали исключение среднего уровня для подписания опытного защитника.

Ранее Уолл договорился о выкупе контракта с . Игрок отказался от 6,5 млн из причитающихся ему 47,4 млн долларов.

Уолл выступал за «Рокетс» в сезоне-20/21. Он провел 40 матчей и набирал 20,6 очка и 6,9 передачи, доказав, что полностью восстановился после травм. После этого игрок и клуб договорились о том, что он больше не будет выходить на площадку. Уолл присутствовал на играх «Рокетс» и тренировался самостоятельно в Майами.

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