«Клипперс» попытаются заполучить Джона Уолла, если «Рокетс» выкупят его контракт

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«Клипперс» могут стать главным претендентом на Джона Уолла, если «Рокетс» выкупят контракт 31-летнего разыгрывающего, сообщает инсайдер Марк Стейн.

По словам Стейна, шансы «Клипперс» на подписание Уолла увеличиваются благодаря присутствию главного тренера Тайрона Лю.

Уолл обсуждает с «Хьюстоном» выкуп контракта. За оставшийся в рамках соглашения сезон-2022/23 баскетболисту полагается 47,4 миллиона долларов. Уолл не провел ни одного матча за «Рокетс» в прошедшем чемпионате по обоюдному согласию сторон.

В приобретении разыгрывающего также заинтересованы «Лейкерс» и «Майами».

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